Thomas "Fats" Waller:

Ain't misbehavin',aus: Connie's hot chocolates, Musical (1929)



Harold Arlen:

Come rain or come shine,aus: St. Louis woman, Musical (1946)



Fred E. Ahlert:

Mean to me



Interpret*innen:

Ensemble: Sarah Vaughan & Jimmy Jones' Band

Sarah Vaughan, Gesang

Miles Davis, Trompete

Benny Green, Posaune

Tony Scott, Klarinette

Budd Johnson, Tenorsaxofon

Jimmy Jones, Piano

Freddie Green, Gitarre

Mundell Lowe, Gitarre

Billy Taylor, Bass

J. C. Heard, Schlagzeug