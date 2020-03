"Can you smell the rain", "Kannst du den Regen riechen", so heißt das neue Album von Nils Kercher. Und so, wie Regen keine Grenzen kennt, ist auch Nils Kercher einer, der Beschränkungen gerne ignoriert, besonders kulturelle. Er nutzt ebenso reichhaltig Instrumente anderer Kulturkreise wie musikalische Einflüsse, wobei ein Hang zu afrikanischen Klängen überwiegt. Die aber reproduziert er nicht, sondern konstruiert daraus seine ganz eigene Welt. Für "Can you smell the rain" gilt das ganz besonders, findet unser Musikkritiker Luigi Lauer. Er hat sich für SWR2 Tandem mit Nils Kercher unterhalten mehr...