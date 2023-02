Das schrieb Felix Mendelssohn-Bartholdy selbst an seine Schwester Fanny und meinte damit wohl den Klavierpart seines Trios Nr. 2 in c-moll. Aber mal ehrlich: So hört es sich gar nicht an! Ganz im Gegenteil – die melodische Linie gleich zu Beginn erinnert an seine großen vokalen Glanzmomente, ist ganz einfach nachzusingen. Und schraubt sich durch alle drei Instrumente mehrfach durch, wie eine nicht enden wollende Himmelsleiter. Als begnadete Pianistin hat Fanny auch die „ekligen“ Teile ganz bestimmt trotzdem mit Bravour gemeistert. Das Trio E.T.A. hat Mendelssohns Klaviertrio im Rahmen von #zusammenspielen auch als Videoproduktion eingespielt.