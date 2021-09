Was kann und soll die Kunst verändern? Darum geht es im Monologstück der Dramatikerin Dea Loher. In einer Inszenenierung von Dominic Friedel am Mannheimer Nationaltheater erkundet Schauspielerin Annemarie Brüntjen, welche Antworten auf diese Frage in Zeiten der Krise gegeben werden können. Dabei performt, singt und schreit sie in einer Art Selbstbefragung das Unsagbare heraus und zitiert Paul Cézanne oder Mark Rothko. mehr...