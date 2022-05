Jazz On Cinema – Rare musikalische Fundstücke

Von Gerd Filtgen

Um auf andere Gedanken zu kommen, gehört ein Kinobesuch zu den probaten Mitteln. Je nach Stimmung kann man dort - angefangen beim Liebesfilm oder einer Komödie bis hin zum Thriller - immer etwas für sich finden. Manchmal tauchen in den Soundtracks überraschend auch Jazz-Stücke aus fast jedem stilistischen Bereich auf. Einige davon können Sie in dieser Sendung hören. Beispielsweise Chet Bakers lyrische Trompetenlinien in italienischen Filmen, oder das Modern Jazz Quartet in "No Sun In Venice". Letzteres reflektiert die in der Lagunenstadt spielende Handlung in atmosphärischen Bildern.