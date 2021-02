„Ich wollte ganz bewusst einen schönen Song mit einem guten Karma komponieren, um den Leuten klar zu machen, was die Musik in uns an Positivem auslösen kann und was wir verlieren, wenn wir sie nicht mehr hören können. Es ist also ein Liebeslied an das Radio und seine Zuhörer, denen diese Musik immer viel bedeutet hat.“

Sinne Eeg