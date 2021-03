Anfang 2020 ist der Dokumentarfilm „Miles Davis: Birth of the Cool“ erschienen, der an den 1991 verstorbenen, legendären Jazz-Trompeter und dessen Album gleichen Namens von 1957 erinnert. Manchem Kritiker schien die Dokumentation geradezu hektisch geschnitten und überladen mit umfangreichem Archivmaterial, andere wiederum lobten die intensive Herangehensweise von Regisseur Stanley Nelson. Nun ist bei Sony die CD-Auskopplung zum Dokumentarfilm erschienen.

„Music has always been like a curse with me. It was the first thing in my life, go to bed thinking about it and waking up thinking about it. That's all I live for.“ Miles Davis

Musik sei schon immer wie ein Fluch für ihn gewesen, aber auch das Allerwichtigste in seinem Leben. Er müsse beim Einschlafen und Aufwachen sofort daran denken und lebe nur für sie, sagte Miles Davis.

Dokumentation des künstlerischen Schaffens von Beginn an

Als Miles Davis mit verhauchter Stimme dieses Eingeständnis machte, war er bereits eine Ikone. Ein Trompeten-Gott, der seine Augen hinter einer übergroßen Sonnenbrille verbarg und dem Publikum zumeist den Rücken zukehrte. Doch genau so wie in dem Dokumentarfilm „Miles Davis: Birth Of The Cool“ setzt die ausgekoppelte CD an einem ganz anderen Punkt an: Das Rad der Zeit wird zurück gedreht an den Beginn der Karriere. Es sind frühe Miles-Davis-Aufnahmen zu hören.

Kino-Trailer: Miles Davis: Birth of the cool

Behutsames Remastering

Miles Davis konnte selbst die schlichte Melodie von „Someday my Prince will come“ aus einem Walt-Disney- Musical mit unbeschreiblich viel Gefühl und Tiefe anreichern. Er sagte, er spiele es einfach für seine Frau Frances. „Someday my Prince will come“ stammt vom gleichnamigen Album, das Miles Davis im Jahr 1961 für Columbia Records aufgenommen hat. Für die Neuveröffentlichung haben die Techniker von Sony den Titel einem behutsamen Remastering unterzogen, ohne seine schöne Patina zu zerstören.

Mikrofon in den Trichter der Trompete geschoben

So kann man den damals 35-jähringen Miles Davis genau so intensiv wie etwa sein Zeitgenosse George Wein hören. Der Jazzpianist und Impressario erlebte den Trompeter sehr oft live in den New Yorker Clubs. Miles schob das Mikrofon so richtig in den Trichter seiner Trompete hinein. Damit hat er nicht nur den Klang sondern auch die Jazz-Welt vollkommen verändert. Niemand hatte je zuvor so einen Sound gehört und alle waren ihm sofort verfallen.

Geburtsstunde der Coolness

Die stilistische Bandbreite, die die CD „Miles Davis – Birth of the Cool“ wiedergibt ist frappierend. Ganz wie die Überschrift verspricht, kann man damit die „Geburtsstunde der Coolness“ nachhören.

Da ist ein Trompeter mit glasklarem Ton zu hören, der noch stark an Vorbildern orientiert ist und ein paar Tracks später ein Ausnahmekünstler, der unverwechselbar sein eigenes Ding macht.

Meister des Wandels

Miles Davis hat seinen musikalischen Horizont so oft verschoben wie wohl kein anderer Jazz-Künstler seiner Epoche. Davon vermittelt diese CD einen kleinen, aber sehr prägnanten Eindruck. Die O-Töne von Wegbegleiter*innen wie Jack Chambers – Verfasser der berühmten Miles-Davis-Biografie, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Quincy Jones, Ron Carter, Marcus Miller oder Carlos Santana, die zwischen die einzelnen Tracks montiert wurden, hätte man sich ruhig sparen können.

Dunkle Seiten des Musikers ausgeblendet

Vor einem schwierigen Charakter muss man sich nicht wie ein Klappmesser ständig verbeugen und seine dunklen Seiten ausblenden. Als Gott und Teufel der Coolness hat Miles Davis so oder so seinen Platz im Olymp eingenommen.

Regisseur Stanley Nelson über die Entstehung der Dokumentation: