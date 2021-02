Carla Bley ist Komponistin, Bandleaderin und Pianistin - und mit 83 Jahren eine legendäre Figur der Jazz-Geschichte. Die zierliche Person mit der auffallenden Helmfrisur hat sich in der Männer-Domäne durchgesetzt und alles erreicht, was man in dem Metier erreichen kann. Noch immer ist Carla Bley mit ihrem Trio aktiv und hat aktuell beim Label ECM ein Album mit einem sehr zuversichtlichen Titel veröffentlicht: „Life Goes on“. Die CD bietet mit ihren poetischen Meisterwerken ein authentisches Musikerlebnis.

Traumwandlerische Sicherheit eines Trios



Mit tiefen Tönen am großen Konzertflügel gibt Carla Bley markant die Zielrichtung vor. Steve Swallow am Bass und Andy Sheppard am Saxofon folgen der 83jährigen mit traumwandlerischer Sicherheit. Die drei Instrumentalisten machen schon verdammt lange verdammt gute Musik zusammen.

ECM Records Life Goes On Label: ECM Records Titelliste: Life goes on: Life goes on Life goes on: On Liefe goes on: And on Liefe goes on: And then one day Beautiful Telephones - Pt. 1 Beautiful Telephones - Pt. 2 Beautiful Telephones - Pt. 3 Copycat: After you Copycat: Follow the leader Copycat: Copycat

Steve Swallow, der auch privat mit Carla Bley verbunden ist, bringt das Geheimnis des andauernden Erfolges auf den Punkt. Jazz sei einfach gesund und er halte einen frisch und munter wie jede andere gut gemachte Musik, erzählt er. Aber man müsse immer bereit sein, etwas Neues zu entwickeln, so Steve Swallow.

„Wenn Du heute das gleiche wie gestern machst, ist es vorbei." Steve Swallow

Carla Bley Caterina di Perri

Meisterschaft des Aussparens

Mit „Life Goes on“ zeigt das Carla Bley Trio eine Meisterschaft, die man mit einem Wort auf den Punkt bringen kann: aussparen! All das, was ein normales Trio an Schleifen und Girlanden braucht, um seine Musik aufzuhübschen, lassen die drei ganz einfach weg.



So hat das die 1936 in Kalifornien geborene Carla Bley von der Pike auf gelernt. Sie erzählt, wie ihr Vater ihr eines Tages Noten gezeigt hätte. Sie fragte sich, was das denn für Pünktchen seien.

„Mein Vater erklärte mir, dass ein Komponist so seine Klavierübungen aufgeschrieben hätte und man all diese Pünktchen auch spielen könne.

Dann drückte er mir einen Bleistift und ein leeres Blatt in die Hände und sagte nur: versuch es doch selbst einmal.

Am nächsten Tag zeigte ich ihm mein erstes selbst komponiertes Stück. Sein einziger Rat war: schreib einfach weniger Punkte." Carla Bley

Musikalisches Œuvre mit ganz eigener Anmutung

An den Rat ihres Vaters hat sich Carla Bley als Komponistin ein Leben lang gehalten und so ein Œuvre mit ganz eigener Anmutung geschaffen. Eine Musik, die fast immer einfach klingt, aber alles andere als einfach ist. Im Trio mit Steve Swallow und Andy Sheppard entfalten ihre Stücke jedenfalls eine geradezu betörende Eleganz.

Poetische Meisterwerke

Das Label ECM hatte Carla Bley mit ihrem Trio zum dritten Mal zu einer Produktion eingeladen und wirklich den roten Teppich ausgerollt. Im feinen Tonstudio in Lugano fühlte sich die Musikerin hörbar wohl und in ihrem Element.



Auf der CD „Life Goes On“ präsentiert sie gleich drei große Suiten, die auch ihren Partnern Steve Swallow und Andy Sheppard großen Freiraum zur Entfaltung bieten. So kann man die poetischen Meisterwerke von Carla Bley sehr intensiv und authentisch erleben.