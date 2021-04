Die Jazz-Sängerin Fola Dada aus Stuttgart ist eine Künstlerin mit ungemein breitem Spektrum. Sie wurde schon oft als Solistin von der SWR Big Band eingeladen und gehört bis heute zur Stammbesetzung diverser Musikensembles. Mit dem Jazz-Pianisten und Komponisten Rainer Tempel aus Tübingen verbindet sie eine ganz besondere Freundschaft. Er kreierte für Fola Dada unter der Überschrift „Liederabend“ ein Projekt, das der Neuvertonung ausgewählter Gedichte der Lyrikerin Emily Dickinson gewidmet ist. Eine ganz außergewöhnliche CD, erschienen beim Label Rodenstein Records.

„Durchs Hirn schritt mir ein Leichenzug..."

I felt a Funeral, in my Brain,

and Mourners to and fro

Kept treading – treading – till it seemed

That Sense was breaking through…

Verstörend schöne Meisterwerke

Mit ihrer Interpretation der ersten Zeilen des Gedichts „I Felt a Funeral in my Brain" von Emily Dickinson ziehen die Sängerin Fola Dada und der Pianist Rainer Tempel die Zuhörer sofort in ihren Bann.



Zehn dieser verstörend schönen Meisterwerke amerikanischer Poesie haben die beiden für ihre Produktion ausgewählt. Rainer Tempel schrieb hierfür einen Klaviersatz, der jedem Anspruch gerecht wird und Fola Dada musste ihre Stimme noch einmal neu justieren.

Als Jazzsängerin klassische Techniken erobert

Rainer Tempel habe es als Herausforderung für sie geschrieben, erzählt Fola Dada. Denn sie müsse bei den Stücken als Jazzsängerin ihren gesamten Stimmumfang ausnutzen, obwohl sie nicht klassisch ausgebildet sei.



Sie fände es großartig, dass sie dadurch einen Teil der klassischen Technik für sich erobern musste, dadurch hätte sie ihrer Stimme andere Facetten entlocken und den Emily-Dickinson-Stücken mehr Struktur geben können, so Fola Dada.

Fola Dada und Rainer Tempel Imago Fola Dada: imago images / Future Image - Rainer Tempel von Immo Klink

Eine menschenscheue Dichterin schreibt 1789 Gedichte

Die im Dezember 1830 geborene Emily Dickinson galt als menschenscheu und war im Alter geplagt von Depressionen. Ihre Heimatstadt Amherst in Massachusetts hat sie zeitlebens nicht verlassen.



Sie lebte in einer streng puritanischen Umgebung und selbst ihr Verleger bekam die Autorin nur zweimal zu Gesicht. Die Gedichte erschienen erst nach ihrem Tod und wurden lange als Gelegenheitsstücke gehandelt.



Doch das Werk der Dichterin ist von enormer Tragfähigkeit. Emily Dickinson spiegelt darin Momente der Beobachtung, der flüchtigen Ansicht und der tiefen Reflexion. 1.789 Gedichte hat Dickinson hinterlassen.

Eine Deutung der Lyrik von Emily Dickinson mit neuen Facetten

Mit ihrer musikalischen Lesart erreichen Fola Dada und Rainer Tempel eine Fallhöhe und Deutung, die dem anspruchsvollen Werk viele neue und interessante Facetten abgewinnt. Wort und Musik sind dabei so eng verknüpft wie im Kunstlied. Doch dessen oft als manieristisch empfundene Ausdrucksform vermeiden die beiden durch ihren modernen Zugriff.

„Sonst ist es oft so, dass ich eigentlich eher mit dem Textverständnis anfange, und dadurch, dass man im Jazz Freiheiten hat, kann ich die Melodie eigentlich sofort meinem Verständnis von Text anpassen.

Und hier ist die Reihenfolge eine andere - es ist tatsächlich so, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Stücke singe, wieder etwas Neues entdecke und mir klar wird: vielleicht ist es so gemeint." Fola Dada

Ein unwiderstehliches Angebot poetischer Interpretation

Vor zwei Jahren haben Fola Dada und Rainer Tempel ihre Zusammenarbeit gestartet. Sie nennen dieses Projekt ganz unprätentiös Liederabend. Nach einer CD, die Edgar Allen Poe gewidmet war, legen sie nun mit dieser poetischen Interpretation wiederum ein geradezu unwiderstehliches Angebot vor.