Von Julia Neupert

Die Donaueschinger Musiktage feiern in diesem Jahr ihr 100. Jubiläum. 1921 wurde das Festival "zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst" gegründet, ein halbes Jahrhundert später bekam der zeitgenössische Jazz hier einen regelmäßigen Spot. In den Monaten vor dem Musiktage-Jubiläum im Oktober präsentieren wir einen Querschnitt der historischen Jazzkonzerte in Donaueschingen - heute gibt es ein Wiederhören mit einer Reihe von Pianist*innen; unter anderen dabei: Howard Riley, Marilyn Crispell, Sylvie Courvoisier, Georg Graewe und das Duo Iana mit Christine Wodrascka und Betty Hovette.

Borah Bergman:

Spirit song

Borah Bergman, Piano

Borah Bergman:

Solo for left hand alone

Borah Bergman, Piano

Irène Schweizer, Maggie Nicols, Joëlle Léandre:

Valse diaboliques III

Les Diaboliques

Irène Schweizer, Maggie Nicols, Joëlle Léandre:

Tongue talking

Les Diaboliques

Howard Riley:

Cartridge

Howard Riley Trio

Howard Riley, Piano

Barry Guy, Kontrabass

Tony Oxly, Schlagzeug

Wolfgang Dauner, Jasper van't Hof:

Hu is in the black hole

Wolfgang Dauner, Keyboard

Jasper van't Hof, Keyboard

Marilyn Crispell:

Spirit music

Marilyn Crispell Quartet

Marilyn Crispell, Piano

Billy Band, Violine

Peter Kowald, Kontrabass

John Betsch, Schlagzeug

Georg Graewe:

Fantasiestück Nr. 18 / aus: Fantasiestücke für Klavier

Georg Graewe, Piano

Georg Graewe:

Fantasiestück Nr. 20 / aus: Fantasiestücke für Klavier

Georg Graewe, Piano

Sylvie Courvoisier:

One too / aus: Ocre de Barbarie

Sylvie Courvoisier, Piano

Mark Feldman, Violine

Sylvie Courvoisier:

Too romantisch / aus: Ocre de Barbarie

Sylvie Courvoisier, Piano

Mark Feldman, Violine

Pierre Charial, Orgel

Daniel Bourquin, Saxofon

Cecil Taylor:

The Appandage of the Neuron The Staff

Cecil Taylor, Piano

Fred van Hove, Els Vandeweyer:

Fred & Els

Fred van Hove, Piano

Els Vandeweyer, Vibrafon

Christine Wodrascka, Betty Hovette:

Musique industrieuse

Klavierduo lana