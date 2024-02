Mit Günther Huesmann

Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Entstanden um 1900 in den USA als hybride Musik, ist der Jazz durch die Idee groß geworden, dass es sich immer lohnt, wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich selbst. Die in der Improvisation angelegte Idee des Dialogs erleichtert es Jazzmusikern, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Yumi Ito:

Stardust Crystals

Yumi Ito

George Gershwin / Guy Mintus (Arr.):

Let’s Call The Whole Thing Off

Guy Minuts

Simon Diaz:

Caballo Viejo

Edward Simon

Tigran Hamasyan:

Leviation 21

Tigran Hamasyan

Ibrahim Maalouf:

Essentielles

Ibrahim Maalouf

Ibrahim Maalouf:

Radio Magallanes

Ibrahim Maalouf

R. Havens:

I’m On My Way

Candido

Manuel Valera:

Odio La Mascara Y el Vicio

Manuel Valera & New Cuban Express Big Band

Melody Gardot:

Ninugem, Ninguem

Melody Gardot