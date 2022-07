Indie-Pop auf dem Parkhausdach: Bunter-Beton-Festival in Stuttgart

Sie lieben den Swing, machen aber ihr ganz eigenes Ding: Marina & The Kats aus Wien. Verantwortlich für die Songs zeichnen Marina Zettl und Thomas Mauerhofer, die Bandleader. Es ist die Ästhetik der 20er und 30er Jahre, die sie in die Sprache der Gegenwart übersetzen - Marina Zettl als Sängerin am Schlagzeug, mit Charisma und einer strahlkräftigen Stimme, engagiert unterstützt von drei hervorragenden Musikern an Drums und Gitarre. Die vier überzeugen durch Authentizität und versprühen Energie, Feuer und pure Lebensfreude. Kein Wunder, dass man sie die „kleinste und charmanteste Big Band“ der Welt nennt. Aber Achtung: „klein" bezieht sich einzig auf die Besetzung. Marina & The Kats machen aufregenden Indie-Swing mit anspruchsvollen Texten und Ausflügen in ganz unterschiedliche Genres. Ein fulminanter Bandsound mit einer sehr persönlichen Note. mehr...