Der 28-jährige Ukrainer Rostislav Golubov findet Kraft in der Musik, um die Kriegssituation in seinem Land zu überstehen. „Musik ist das Einzige, was einen moralisch rettet und von dem ablenkt, was um einen herum passiert. Ich spiele in der Hoffnung, nach dem Ende dieses Wahnsinns bereit zu sein, an der Erneuerung des kulturellen Lebens in meinem Land mitzuwirken“ sagt er. Der vielfach ausgezeichnete Gitarrist, 1994 in Charkiw geboren, studiert aktuell trotz Krieg an der Nationalen Universität der Künste in Charkiw.