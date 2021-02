Die US-amerikanische Soul-Sängerin Mary Wilson, Gründungsmitglied des Girlgroup-Phänomens „The Supremes“, ist im Alter von 76 Jahren am 8. Februar 2021 in Las Vegas verstorben. Wilson, die mit ihren Backing-Vocals den Lead von Diana Ross erst voll zur Geltung brachte, war am längsten Mitglied der Gruppe — mit ihrem Weggang lösten sich die Supremes 1977 auf.

Wohl nur wenige Girl-Groups können auf so viele Nummer Eins-Hits zurückblicken wie die Supremes. Mary Wilson, Diana Ross und Florence Ballard. Zu dritt schrieben sie zwischen 1964 und 69 Motown-Geschichte. Mary Wilson war zwar nicht ganz so bekannt wie Diana Ross, aber sie galt als die Seele der Supremes. Seit der Auflösung der Gruppe 1977 kümmerte sie sich um deren Erbe. Erst vor drei Tagen hatte Mary Wilson auf Youtube noch ein Video gepostet, in dem sie den Black History Month und 60 Jahre Supremes würdigte.

Start mit Mit 13 Jahren unter dem Namen „Primettes“

Mary Wilson wurde im Bundesstaat Mississippi geboren, wuchs erst mit ihrer Tante und Onkel auf und später zog sie mit ihrer Mutter in eine Sozialwohnung in Detroit, Michigan. Dort lernte sie auch ihre Band-Kolleginnen kennen.

„Ich erinnere mich, als Florence, Di und ich 13 Jahre alt waren, haben wir als 'Primettes' angefangen zu singen. Schon damals haben wir davon geträumt, Stars zu sein. Dass der Erfolg fast 50 Jahre andauern könnte, haben wir nicht für möglich gehalten. Aber wir wussten, dass wir gut sind!“ Mary Wilson in einem NPR-Interview 2006

“Your heart belongs to me“ ersten großen Hit der Supremes

Nur wenige Jahre später nannten sie sich in die Supremes um und hatten mit „Your heart belongs to me“ ihren ersten großen Hit. Es folgte einzigartige Karriere. Die drei Soulsängerinnen wurde zu dem Aushängeschild für Mowtown. Als sich Diana Ross 1970 für eine Solo-Karriere entschied, wurde es ruhiger um die Supremes. Die Besetzungen wechselten. Mary Wilson heiratete schließlich, bekam drei Kinder und schrieb ein Buch: „Dreamgirl. My life a a supreme“. Ihr Leben lang sei sie stolz darauf gewesen, dass drei schwarze Mädchen aus Detroit weltweit Musikgeschichte schrieben – erzählte sie im vergangenen Jahr in einem Fernsehinterview.

The Supremes: Stop! In The Name of Love (1965)

„Ich habe uns die 'BLABS' genannt – die Black American Princesses. Das war zu einer Zeit, als Schwarz-Sein noch nicht als schön galt. Und wir — die Supremes - waren eine der wenigen Ladies der 60er die anfingen, Prinzessinnen zu sein.“ Mary Wilson

Ihr Leben lang setzte sich Mary Wilson für schwarze Bürgerrechte ein. Die Nachricht über ihren Tod kam völlig überraschend. Woran sie starb, ist nicht bekannt. Der 91-jährige Motown-Gründer Berry Gordy würdigte sie als „echten Star“, der das Vermächtnis der Supremes vorangetrieben hat. Mary Wilson wurde 76 Jahre alt.