Es hat in ganz Europa eine wahre Blues-Euphorie entfacht: das American Folk Blues Festival in Baden-Baden von 1962. John Lee Hooker, Memphis Slim, Helen Humes, Willie Dixon, die Namen der beteiligten Musikerinnen und Musiker lesen sich heute wie ein Who-is-Who der Bluesgeschichte.

Doch für viele der US-amerikanischen Künstler*innen war die Tournee die erste Gelegenheit überhaupt, außerhalb ihrer Heimat aufzutreten. Damals – 1962 – kannte sie kaum jemand. Das American Folk Blues Festival war auf Anregung des damaligen SWF-Jazzredakteurs Joachim-Ernst Berendt entstanden. Die Konzerte lösten in ganz Europa eine neue Bluesbegeisterung aus.

Das Auftaktkonzert der legendären Festivalreihe fand im Baden-Badener Kurhaus statt.

