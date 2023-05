„Ich war ein Rockhead“ – Udo Dahmen sorgte dafür, dass man in Mannheim Popmusik studieren kann

Von der ersten Stunde an hat Udo Dahmen die Popakademie Mannheim geprägt. Vor 20 Jahren übernahm der Schlagzeuger und Musikvermittler die Leitung des Instituts. Am 10. Mai verabschiedet er sich als Künstlerischer Direktor der Popakademie – bleibt der Institution jedoch verbunden.

Ziel erreicht: Eine professionelle Popmusik in Deutschland

Angetrieben wurde er von dem Wunsch und der Vision, jungen Menschen in Deutschland die Möglichkeit zu bieten, eine anspruchsvolle, professionelle und vor allem umfassende Ausbildung im Bereich der Popularmusik zu ermöglichen.

Das Ganze an einem Institut, das sich allein darauf spezialisiert hat. Mit Stolz können er und seine Mitstreiter heute bilanzieren, dass das Experiment geglückt ist.

Dahmen war erfolgreicher Live- und Studio-Drummer

Bevor sich Udo Dahmen dem Unterrichten und der Vermittlung von Popmusik schwerpunktmäßig zuwandte, erlebte er in den 1970er und -80er Jahren eine aufregende Zeit als einer der erfolgreichsten Live- und Studio-Drummer in Deutschland. Von den künstlerischen Begegnungen habe er sehr profitiert, erzählt Udo Dahmen.

Und er habe auch geschätzt, als Freelance-Musiker zuweilen spontan angerufen zu werden, um am folgenden Tag für eine Aufnahmesession im Studio zu sitzen und alles zu geben.

„Ich habe manchmal am Tag drei Sessions gespielt in den späten Siebzigern, frühen Achtzigern. Das war ganz normal – oft hat man erst im Studio erfahren, was dann passiert. Ich mochte diese Herausforderung, sofort reagieren zu können und zu müssen – und dann ein der Musik entsprechendes Ergebnis zu erzielen.“

Ob im Studio oder auf der Bühne - viele Jahre lang spielte Udo Dahmen mit Größen der Popmusik zusammen: mit der Jazzrockband Kraan, mit Rockröhren wie Inga Rumpf, Nina Hagen und Gianna Nannini, mit Sting, Sarah Brightman und den großen Jazzmusikern Charlie Mariano und Joachim Kühn.

Hochvirtuos: Udo Dahmen in einer wiederentdeckten Aufnahme von 1978

Erst kürzlich wurde eine außergewöhnliche Live-Aufnahme des NDR aus dem Jahr 1978 wiederentdeckt, die lange als verschollen galt. Ein großer musikalischer Schatz, das Livekonzert aus Hamburg ist jetzt sogar veröffentlicht worden auf dem Album „Bassball live 1978“ (Label 36music).

Neben dem Komponisten und Gitarristen Helmut Hattler sowie seinen Ensemblemusikern Ingo Bischof, Roland Schaeffer und Hubert Stuetz ist Udo Dahmen in einer hochvirtuosen Darbietung an den Drums zu erleben.

„Diese Aufnahme von einer Tour im Februar / März 1978 heute zu hören, mit den Kollegen aus der damaligen Zeit, ist für mich ein ganz besonderes Ereignis - es ist fantastisch.“

Mit 16 Jahren mit dem Schlagzeug begonnen

Getrommelt habe er eigentlich schon immer, erzählt Udo Dahmen – sogar als er als Jugendlicher begann, Gitarre zu spielen, habe er ihren Korpus als „Schlaginstrument“ genutzt. Schlagzeug selbst habe er erst mit knapp 16 Jahren begonnen zu lernen, also relativ spät – aber sofort sei für ihn klar gewesen, dass das Instrument seine Zukunft sein würde.

Nach Anfängen als Bandmusiker studierte Udo Dahmen Klassisches Schlagzeug an der Musikhochschule Rheinland in Aachen und Köln, um ganz in den musikalischen Kosmos der Perkussion einzutauchen. Sosehr er davon profitiert habe und bis heute auch die Klassik schätze, so Udo Dahmen, schnell hätte er damals begriffen, dass sein Weg ein anderer war.

„Obwohl ich vier Spielzeiten in Aachen im Orchester ausgeholfen habe, habe ich gespürt, dass das nicht meine Welt ist für die Zukunft.“

Als Schlagzeuglehrer die Passion für die Musikvermittlung entdeckt

Begleitend zu seiner klassischen Ausbildung nahm er Unterricht bei Dante Agostini in Paris – einem französischen Schlagzeuger italienischer Herkunft, der unter anderem mit Django Reinhardt, Frank Sinatra und Charles Trenet zusammenspielte.

Als Udo Dahmen selbst zu unterrichten begann und spürte, wie sehr ihn diese Tätigkeit erfüllte, hatte er seine zweite große Passion entdeckt: die Begeisterung für die Musikvermittlung. Mit Kollegen gründete er eine private Schlagzeugschule in Hamburg

Engagement für Ausbildungskonzepte im Bereich Popularmusik

„Mich stärker für die Ausbildung im Bereich Popularmusik in ihrer ganzen Breite zu engagieren, hing entscheidend auch damit zusammen, dass es lange Zeit keine Ausbildungsmöglichkeit dafür gab. Ich habe das als Defizit empfunden.“

Immer wieder wurde ihm bewusst, dass die große Lücke, die im Bereich der umfassenden Musikausbildung für Popularmusik herrschte, unbedingt geschlossen werden müsse, erzählt Udo Dahmen. Nur im Jazz habe es an Musikhochschulen solche Bestrebungen gegeben.

Und so begann er an verschiedenen Instituten, sich dafür zu engagieren und Ausbildungskonzepte zu entwickeln. Zunächst an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl – schließlich an der 2003 gegründeten Popakademie in Mannheim.

20 Jahre Popakademie – eine Erfolgsgeschichte

Am 10. Mai feiert die Popakademie nun ihr 20-jähriges Jubiläum und blickt zurück auf eine große Erfolgsgeschichte – denn in ihrer Art ist das Institut, das große Namen wie Joris, MINE, Konstantin Gropper (Get Well Soon) und Alice Merton hervorgebracht hat, einzigartig in der deutschen Hochschullandschaft: eine vorbildliche Einrichtung für Musikwirtschaft, Kreativwirtschaft und Populäre Musik.

Dennoch ruht man sich nicht aus auf seinen Lorbeeren und stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen, etwa der Auseinandersetzung mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ und seinen möglichen Folgen für das Urheberrecht in der Musik.

„POPLÄND – Dialog Popkultur“ – eine neue Initiative der Popakademie

Udo Dahmen selbst wird nach 20 Jahren als Künstlerischer Direktor der Popakademie am 10. Mai verabschiedet – aber er bleibt der Institution verbunden. Er wird in der neuen Initiative „POPLÄND – Dialog Popkultur“ bis Ende 2024 als Berater des Landes Baden-Württemberg tätig sein. Keine Frage – er ist ein Macher. Zur Ruhe setzen, so Udo Dahmen, sei eben einfach nicht sein Ding.