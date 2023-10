„Javelin“ ist das erste Soloalbum von Sufjan Stevens seit „The Ascension“ von 2020. Die Musik des Amerikaners ist in Filmen wie „Little Miss Sunshine“ oder „Call me by your Name“ zu hören. „Javelin“ ist wie ein musikalisches Märchen, in dem Stevens seine Hörerinnen und Hörern verzaubert. Elegant und ohne Pathos zeigt er seine Gefühle.Und Trotz der Melancholi kann man in jedem Song Hoffnung spüren.