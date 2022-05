Homezone – Jazz in Südwest. Mit der SWR Big Band

per Mail teilen

Von Fanny Opitz

Die monatliche Sendereihe "Homezone" führt regelmäßig an die vielen verschiedenen Orte, an denen der Jazz im Südwesten zu Hause ist. Neben Konzertaufnahmen aus unserem Archiv und aktuellen Studioproduktionen gibt es immer auch einen thematischen Schwerpunkt. In dieser "Homezone"-Ausgabe" sind wir zu Gast bei der SWR Big Band.



Martin Tingvall:

Vägen

Tills Nästa Gang

Tuc-Tuc Man

Efter Livet

Sevilla

Vagryttaren

SWR Big Band X Martin Tingvall 2021 im Studiosaal

Martin Tingvall, Klavier

SWR Big Band Ltg.: Magnus Lindgren

Klaus Graf / Matthias Erlewein / Axel Kühn / Andreas Maile / Michael Lutzeier, Saxofon & Holzblasinstrument

Nemanja Jovanovic / Felice Civitareale / Bastian Stein / Martin Hutter / Martin Auer, Trompete & Flügelhorn

Marc Godfroid / Ernst Hutter / Ian Cumming / Karin Hammar / Georg Maus, Tuba

Klaus Wagenleiter, Piano

Frank Kuruc, Gitarre

Decebal Badila, Bass

Guido Jöris, Schlagzeug

Ziggy Elman:

And the angels sing / Kings of Swing Op. 1

Felice Civitareale, Trompete

Fola Dada, Stimme

SWR Big Band Ltg.: Magnus Lindgren

siehe oben