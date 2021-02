Das 2008 gegründete unabhängige Jazz-Label Edition Records hat sich innerhalb weniger Jahre den Ruf erworben, CD-Veröffentlichungen mit großem Engagement und Können umzusetzen.

So vertraute nun auch der norwegische Komponist und Pianist Eyolf Dale mit seinem neuen Trio dem Label die Produktion seiner aktuellen CD „Being“ an. Der 1985 geborene, vielfach ausgezeichnete Künstler Dale zählt zu den Top-Jazz-Musikern seines Landes.

Perfekt aufeinander eingestimmtes Trio

Schön beim ersten Stück, „The Lonely Banker", baut das Trio von Eyolf Dale eine ganz besondere Stimmung auf. Ruhige Akkorde erklingen vom großen Konzertflügel, dazu betonen Schlagzeug und Bass wie mit Glockenschlägen die Eins in jedem der Dreiviertel-Takte.



Das Trio ist perfekt aufeinander eingestimmt und spielt so, als sei es eine längst etablierte Formation. Dabei hat es der Pianist und Komponist Eyolf Dale speziell für diese Produktion zusammengestellt.

Intensive und inspirierende Momente im Triospiel

Das Trio habe sich wie von selbst aus seinem Oktett herausgelöst, erzählt Eyolf Dale, denn während etlicher Konzerte hätten er und seine Musiker immer wieder Stücke in kleiner Besetzung gespielt. Dabei erlebten sie sehr intensive und inspirierende Momente und so habe sich die Idee eines Ensembles nach und nach verfestigt, auch wenn es bereits viele sehr gute Jazz-Trios gäbe.

„Mich überzeugte schließlich der Gedanke, dass es nicht um meine persönlichen Befindlichkeiten geht, sondern darum, die richtige Kombination dreier unterschiedlicher Charaktere zu finden". Eyolf Dale

Die Auswahl an hervorragenden Jazzmusikerinnen und -musikern in Norwegen ist sehr groß. Eyolf Dale ist zudem bestens vernetzt und stets in mehreren Formationen aktiv. Für sein Trio hat er aber auf zwei Freunde gesetzt, den Bassisten Per Zanussi und den Schlagzeuger Audun Kleive.

Einst Jugendfreunde – heute Musikerkollegen

Beide kennt er schon seit seiner Jugend und nun sind sie seine Kollegen. Eyolf Dale begreift das als eine große Ehre. Für ihn ist Per ein außergewöhnlicher Bassist, hat einen wunderschönen Ton und kann damit so viele Farben in sein Spiel einbringen.

„Audun ist seit ewigen Zeiten als Schlagzeuger mein Favorit. Jeder Impuls von ihm zählt." Eyolf Dale

Musik vollkommen im Hier und Jetzt

Musik vollkommen im Hier und Jetzt - so möchte Eyolf Dale den Titel seiner Neuerscheinung „Being“ verstanden wissen. Zum einen nehmen sich die Norweger dafür Zeit und Raum, zum anderen pflegen sie auch eine ganz bestimmte Klangästhetik. Kontrabass, Klavier und Schlagzeug sind minutiös austariert, während der Wechsel von Melodie zu Begleitung in permanentem Fluss ist.

Meisterwerke der Trio-Kunst

Die Kompositionen von Eyolf Dale sind allesamt Meisterwerke der Trio-Kunst. Die Tontechniker präsentieren das Ensemble zudem so präsent wie in einem Live-Konzert.

„Der beste Ort, den wir für die Aufnahme finden konnten, war das Konzerthaus in Oslo. Dort befindet sich ein wunderbarer Saal ganz aus Holz. Egal, wie laut oder leise man in ihm spielt, er fängt einfach an zu klingen." Eyolf Dale