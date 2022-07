„Hör doch endlich zu!“ Zum Tod des Komponisten Hans-Joachim Hespos

Der Song wurde geschrieben von Mick Jagger und Keith Richards, erschien im Jahr 1966 auf dem Album „Aftermath“ und gehört mit den Titeln „(I Can't Get No) Satisfaction“ und „Get off my Cloud“ zu einer Song-Trilogie. Er zeichnet sich aus durch das Spiel des verstorbenen Drummers Charlie Watts, dem auch die derzeitige Tour der dienstältesten Rockgruppe der Welt gewidmet ist. Udo Dahmen von der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim erklärt, was die drei Songs verbindet und warum die Rolling Stones auch ohne Watts längst noch nicht reif für den Ruhestand sind. mehr...