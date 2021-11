„Hinüber“ – das neue Album von Mine: Noch ist nichts verloren

Die Sängerin Mine gehört zu den interessantesten Popmusikerinnen, die es gerade in Deutschland gibt. Sie singt und schreibt ihre Songs selbst. Für dieses Talent hat Mine dieses Jahr den Deutschen Musikautorenpreis der GEMA in der Kategorie „Text Chanson/Lied“ erhalten. Am 30. April 2021 erscheint ihr neues Album „Hinüber“ mit zehn abwechslungsreichen, politischen und empatischen Songs. Sie liefern den Soundtrack, der Hoffnung macht, dass noch nicht alles verloren ist und man sich … „hinüber“ retten kann.

Kein Pandemiealbum

Mit vielen Streichern und großen Worten geht Mines Album los. „Ich finde es eben schön, dass das Wort ,hinüber‘ nicht so ,vorbei für immer‘ ist“, sagt Mine, „sondern es lässt gleichzeitig einen letzten Hoffnungsschimmer übrig.“

Mine strengt sich an - immer. Denn sie singt, schreibt und produziert ihre Songs selbst. Das macht sie zur Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musikbranche. Die Songs für ihr fünftes Studioalbum sind fast alle im Lockdown entstanden.

Und doch sei „Hinüber“ kein Pandemie-Album. Denn die Themen darin beschäftigen sie schon lange: Der Zustand unserer Welt, die Beziehungen zwischen den Menschen. Auch ihre Privilegien hinterfragt Mine. Geboren ist Mine in Remshalden in der Nähe von Stuttgart, in Mainz hat sie Jazzgesang studiert, seit ein paar Jahren lebt sie in Berlin.

Das Glück, in Deutschland geboren zu sein

Sie weiß: Das Leben, das sie führt, baut darauf auf, dass sie Glück gehabt hat, in Deutschland geboren zu sein: „Einen deutschen Nachnamen zu haben und eine weiße Hautfarbe zu haben, ist eine andere Ausgangssituation als die von vielen meiner Freundinnen und Freunde zum Beispiel, das muss ich ganz klar sagen. Was Corona noch mehr an die Oberfläche gebracht hat, ist, wie krass diese Schere einfach noch weiter auseinander geht, sobald es Not gibt. Trotzdem habe ich das Gefühl, der Mensch ist nicht bereit, irgendwas daran zu drehen, wenn er dafür eigene Privilegien aufgeben muss.“

„Hinüber“ ist vielleicht kein Pandemie-Album, was soll das auch schon sein? Trotzdem spiegelt es vieles von dem wider, was einem eben verstärkt in den letzten Lockdowns durch den Kopf gegangen ist. Und das sind nicht nur weltpolitische Themen.

Pop mit Geigen, elektronischer Musik, Rap und Balladen

Musik ist auch immer Emotion und über Gefühle und Beziehungen kann Mine mit ihrer mal glasklaren jazzigen, mal funky-poppigen Kehlkopfstimme wundervoll singen. Zum Beispiel über den Elefanten, der im Raum steht, groß und unübersehbar.

„Unfall“ von Mine

Mine schafft etwas sehr Einzigartiges: Hört man ihre Musik und besonders dieses Album, erkennt man, dass es Mine-Songs sind. Und das nicht, weil es den einen Mine-Sound gibt. Sondern gerade weil es den nicht gibt. Musik ist für sie Spielmasse. Die Grenzen des Pop dehnt Mine so weit aus wie nur möglich. Mit Geigen, elektronischer Musik, Rap und Balladen. Sie spielt mit Klängen und Rhythmen und arrangiert, bis es perfekt klingt und überraschend.

Text-Spiel mit Doppeldeutigkeiten und Redewendungen

Dazu diese Texte: Sie sind nicht belanglos, und wenn sie ernst sind, dann sind sie nicht erdrückend. Auch mit der deutschen Sprache spielt Mine, mit Doppeldeutigkeiten und Redewendungen. Das macht sie mit der gleichen Akribie wie bei ihrer Musik. Aus dem Internet hat sie etwa alle Sprichwörter herausgeschrieben, die sie finden konnte, ihre Herkunft erforscht und ein paar davon gleich für ihre Songs verwendet:

„Da hab ich auch einige Sprichwörter benutzt, die ich vorher noch nie gehört hatte: ,Kreide fressen‘ zum Beispiel, das kannte ich vorher überhaupt nicht, das fand ich voll geil. Sowas inspiriert mich halt total.“

Auf dem Albumcover von „Hinüber“ sieht man Mines Profil, auf ihren Wangen wächst Moos. Der Hintergrund hat dieses Apricot-Hellrosa, das sich als Millennial Pink einen Namen gemacht hat: Es ist kraftvoll und hübsch und wurde zur Farbe einer Generation, die engagiert und politisch ist.

Mines Songs liefern den Soundtrack, der Hoffnung macht, dass noch nicht alles verloren ist und man sich … „hinüber“ retten kann.