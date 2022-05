Als Pop- oder Hip Hop-Region hat sich Rheinland-Pfalz nicht gerade einen Namen gemacht, denn die Musiker zieht es meist in die Metropolen Berlin oder Hamburg. So auch Luis Baltes, der seine Jugend in Landau in der Pfalz verbracht hat. Der inzwischen 38-jährige Rapper und Beatboxer hat sich nicht nur mit seiner Band „Luis Laserpointer“, sondern auch als fester Bestandteil des Live Sets und der Studiocrew der Band „Fünf Sterne deluxe“ einen Namen gemacht. Udo Dahmen, der künstlerische Leiter der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, stellt den Titel „Graue Welle“ und erinnert sich noch gut an den ehemaligen Schüler der Popakademie. mehr...