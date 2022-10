Der „Junge Chor Koblenz“ hofft auf Heimspiel bei Deutscher Chormeisterschaft in Koblenz

In Koblenz laufen die Vorbereitungen für die Deutsche Chormeisterschaft 2022 auf Hochtouren. Mit dabei ist auch der „Junge Chor Koblenz“, der auf einen Sieg in seiner Heimatstadt hofft. Allerdings hat die Corona-Pandemie die Proben beeinträchtigt. Auch kurz vor dem Wettbewerb konnten die Sänger*innen nicht in voller Stärke üben.

Deutsche Chormeisterschaft 2022 Vor zwei Jahren sollte die Deutsche Chormeisterschaft in Koblenz eigentlich schon stattfinden. Doch die Corona-Pandemie verhinderte zwei Jahre den Wettbewerb. 15 Chöre sind in diesem Jahr angemeldet, sie treten in vier verschiedenen Kategorien an.