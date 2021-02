Der spanische Rapper Pablo Hasél wurde unter anderem wegen Beleidigung von Ex-König Juan Carlos zu neun Monaten Haft verurteilt. Seine Anhänger protestieren gegen den „Angriff auf die Meinungsfreiheit. In Spanien gebe es Straftatbestände wie in keinem anderem EU-Land, erklärt Manuel Cancio Meliá, Professor für Strafrecht an der Autonomen Universität Madrid in SWR2 das Urteil. Außerdem hätten die spanischen Gesetze keine „Filter“, die weniger gravierende Fälle ausschließen könnten.



