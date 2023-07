Harry Styles auf Tour: Ein Safe Space der Queerness

Seit 2021 zieht Harry Styles mit seiner „Love On Tour“ durch die Welt, nun kommt er zu den letzten Deutschland-Konzerten nach Frankfurt. Wie kaum ein anderer Sänger seiner Generation spielt Styles mit Geschlechterrollen, für seine queeren Fans sind seine Konzerte ein „geschützter Raum“. Der Hype um den britischen Sänger zeigt: Queerness definiert sich heute nicht mehr zwangsläufig darüber, wer mit wem schläft.

Pop-Star in der Nachfolge von David Bowie und Freddie Mercury: Neun Mal war Harry Styles für den Grammy nominiert, 2023 wurde er für sein drittes Album „Harry's House“ gleich doppelt ausgezeichnet. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / empics | Ian West

Harry Styles kommt nach München, Düsseldorf und Frankfurt

Paillettenbesetzte Hütchen, Federboas, bunte Klamotten und Regenbogen-Flaggen: „Bunt“ ist das naheliegendste Wort, wenn man die Fans von Pop-Star Harry Styles beschreiben möchte. Aktuell können sie den 29-jährigen Briten wieder live sehen. Seit September 2021 ist er auf Welttournee, insgesamt 169 Konzerte werden es bis zum Tourende sein. Die letzte Station in Deutschland ist nun mit zwei Konzerten der Frankfurter Deutsche Bank Park.

Auf der Bühne, in Interviews und im Umgang mit seinen Fans betont der Sänger immer wieder seine Unterstützung für die LGBTQ+-Community. Er schwenkt Gay- und Trans-Pride-Flaggen oder ermutigt seine Fans zum Coming-Out vor den Eltern. Jede*r soll sich auf seinen Konzerten wohlfühlen. Die Fans danken es ihm.

„Ich habe mich lange nicht mehr so sehr in meiner Queerness bestätigt gefühlt wie dort“, schreibt etwa die Journalistin Aamika Khan 2018 in einem Beitrag für das US-Magazin Them. Das liege nur teilweise an dem Sänger selbst. Es sei viel mehr die Fangemeinde, die Harry Styles anzieht. Für sie biete der Brite, der sich betont androgyn inszeniert, eine ideale Projektionsfläche und einen starken „Queer Ally“, einen Verbündeten im Kampf gegen Homo- und Transphobie.

Harry Styles – Der Star der Stunde Bereits sein erstes Solo-Album ist 2017 ein voller Erfolg und startet in Großbritannien auf Platz 1 der Billboard-Albumcharts. Mit seiner Debüt-Single „Sign of the Times“ löst er Ed Sheerans „Shape of You“ an der Spitze der UK-Charts ab. Heute ist Styles einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, künstlerisch wie kommerziell: Sein drittes Album „Harry’s House“ wurde bei den Grammys 2023 als „Album des Jahres“ und „Bestes Album Pop-Gesang“ ausgezeichnet. Die Single-Auskopplung „As it Was“ (2022) erreichte in 45 Ländern die Spitze der Charts, zeitweise konkurrierten vier Songs gleichzeitig um die Top-Position. Auch als Schauspieler ist Styles erfolgreich: 2017 spielte er in Christopher Nolans Kriegsdrama „Dunkirk“, 2022 an der Seite von Florence Pugh im Psychothriller „Don't Worry Darling“ und im Melodrama „Der Liebhaber meines Mannes“ (Regie: Michael Grandage). Bekanntheit erlangte Harry Styles 2010 als Mitglied der Boyband One Direction, die sich aus Teilnehmern der britischen Casting-Show „The X Factor“ zusammensetzte. Offiziell pausiert die Gruppe seit 2016.

Bunte Meute: Für die Fans von Harry Styles sind seine Konzerte eine Art Happening. Selten habe sie sich von einer Gemeinschaft so unterstützt gefühlt wie auf einem Syles-Konzert, schreibt die US-Journalistin Aamika Khan. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ANP | -

Platz 1 in 45 Ländern: Die Erfolgssingle „As It Was“ (2022)

Einer der sichtbaren Unterstützer der LGBTQ+-Bewegung

Als Unterstützer der LGBTQ+-Community nimmt der Sänger zwar kein Blatt vor den Mund, doch Fragen zu seiner eigenen sexuellen Orientierung quittiert er grundsätzlich mit Schweigen. Styles kokettiert mit homoerotischen Bildern, etwa im Clip zum Song „Lights Up“ oder im Film „Der Liebhaber meines Mannes“, in dem Styles einen ungeouteten Polizisten spielt.

Auch wenn aus der Klatschpresse nur Beziehungen mit Frauen bekannt sind, findet Styles die Erwartung, sich öffentlich zu einer Geschlechterpräferenz zu bekennen, überholt. 2022 kommentiert er in einem Interview mit Better Homes and Gardens:

„Es geht darum, nicht alles mit einem Label versehen zu müssen und nicht klarstellen zu müssen, welche Kästchen man ankreuzt.“

Für Harry Styles ist Mode ein Ausdruck seiner Persönlichkeit, nicht seines Geschlechts. Bei der Premiere seines Films „Der Liebhaber meines Mannes“ trug Styles ein smaragdgrünes Sakko mit großer Lilienbrosche. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ZUMAPRESS.com | Cole Burston

Im Rüschenkleid auf dem Cover der „Vogue“

Dass über die Sexualität von Harry Styles immer wieder spekuliert wird, liegt nicht zuletzt an seinem modischen Auftreten. Im Interview mit dem Guardian erklärte sich der Musiker 2019:

„Ich möchte, dass die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Nicht, weil ich dadurch schwul, hetero oder bisexuell aussehe, sondern weil ich finde, dass es cool aussieht. Und mehr noch, ich weiß nicht, ich denke einfach, dass Sexualität etwas ist, das Spaß macht.“

Das Spiel mit den Geschlechtern gehört zum Markenkern des Sängers. Gerne zeigt er sich in Kleid, mit bunt bedruckten Blusen oder solchen mit Spitzenbesatz. Die Perlenkette machte er zum trendigen Mode-Accessoire für Männer.

Styles' Einfluss auf die Mode wird auch von der Fachwelt anerkannt: 2020 war er der erste Mann, der in einem Solo-Shoot das Cover der „Vogue“ zierte – im bodenlangen Rüschenkleid mit schwarzem Dinner-Jackett. Das Kleid selbst wurde später zum Exponat einer Ausstellung über Männermode im Londoner Victoria & Albert Museum.

Neben allem Lob gibt es auch Kritik an Styles' Uneindeutigkeit, gerade auch aus der queeren Szene. Der US-Schauspieler Billy Porter („Kinky Boots“, „Pose“), selbst bekannt für seinen extravaganten Modestil, kritisierte das Zeitschriften-Cover: Für ihn als Schwarzen, schwulen Mann sei es ein politisches Statement, sich im Kleid bei Preisverleihungen zu zeigen. Styles werde als „mutig“ gefeiert, dabei gehe er als weißer, heterosexuell gelesener Mann wenig Risiko ein. Später entschuldigte sich Porter für seine Äußerungen.

Nicht erst seit Harry Styles: Wie Popstars mit den Geschlechtern spielen

Die Glam-Ikone der Generation TikTok

Harry Styles kokettiert mit der Aura der Queerness. Damit allein beschreitet er keine neuen Wege: Auch Mick Jagger, David Bowie, Freddie Mercury und Prince spielten mit den Geschlechterbildern. Doch bei Harry Styles wirkt die Grenzüberschreitung weniger provokant und aufrührerisch als bei den berühmten Vorbildern. Die Queerness, die Harry Styles verkörpert, ist entsexualisiert und, zugegebenermaßen, die eines privilegierten, weißen cis Mannes.

Harry Styles bei der Met-Gala 2019: Schwarze, durchsichtige Bluse mit Spitzenvolant. IMAGO ZUMA Press

Im Zeitalter der sozialen Netzwerke führen queere Menschen kein Nischen-Dasein mehr. Sie vernetzen sich früh, tauschen Erfahrungen und erzeugen sich im Internet ihren digitalen Schutzraum. Mit seiner Botschaft von gegenseitiger Akzeptanz, freier Liebe und der Selbstverständlichkeit, mit der er ein neues Männderbild vertrifft, holt Harry Styles diesen Safe Space in die Konzerthallen – nun auch wieder in Frankfurt.