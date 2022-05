Gypsy Electric – Späte Aufnahmen von Django Reinhardt

Von Hans-Jürgen Schaal

Nach seinen Auftritten in den USA (1946/47) beschäftigte sich der Gitarrist Django Reinhardt viel mit den neuen Sounds im Jazz - dem Bebop und der elektrischen Gitarre. Es war ihm nicht entgangen, dass das Spiel der modernen Jazzgitarristen vielfach auf dem beruhte, was er selbst einmal in die Welt gesetzt hatte. Erstmals machte er auch Aufnahmen zusammen mit einem Klaviertrio. Der Gitarrist Biréli Lagrène sagt: "Am Ende seines Lebens war Django ein regelrechter Bebop-Spieler und seiner Zeit voraus. Er spielte elektrische Gitarre - und vielleicht spielte er besser als je zuvor."



Django Reinhardt:

Nuages / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt



Lucky Millinder-Irving Mills:

Ride Red Ride / Album: Django Reinhardt – L’Or de Django

Django Reinhardt



Django Reinhardt:

A Blues Riff / Album: Django Reinhardt – L’Or de Django

Django Reinhardt



Paul Misraki:

Insensiblement / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt



Cole Porter:

Night And Day / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt mit Cole Porter



Django Reinhardt:

Moppin’ The Bride / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Hubert Rostaing, Klarinette



Django Reinhardt:

Flèche D’Or / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt Sextett



Hubert Fol:

Keep Cool / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt Sextett



Django Reinhardt:

Nuits de Saint Germain-des-Prés / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt Sextett



Django Reinhardt:

St. Louis Blues / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt

Gérard Lévêque, Klarinette



Django Reinhardt:

D.R. Blues / Album: Django Reinhardt – Plays The Blues

Django Reinhardt



Django Reinhardt:

Rhythme Future / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt



Django Reinhardt:

Blues For Ike / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt

Maurice Vander, Piano



Django Reinhardt:

Double Whisky / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt Bebop-Sextett



Kurt Weill-Maxwell Anderson:

September Song / Album: Django Reinhardt – The Electric Years

Django Reinhardt

Maurice Vander am Piano



Django Reinhardt:

Blues For Barclay / Album: Django Reinhardt – Plays The Blues

Django Reinhardt