Von Gesine Heinrich

All you can eat? No way. Wir leben nicht, um zu essen; wir essen, um zu leben. Soll Sokrates gesagt haben. Aber: Zum Essen sollten wir uns Zeit nehmen. Gut gekaut ist halb verdaut. Du bist, was du isst. Und was du hörst: John Lee Hooker, Wenzel, Louis Jordan und viele andere bitten zu Tisch!