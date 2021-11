In einer Musicalshow am Broadway, im Majestic Theatre in der 44. Straße in Midtown New York, da wurde er erstmals vorgestellt, der Song „Exactly Like You“. Das war zu Beginn des Jahres 1930. Der große Börsencrash lag noch nicht lange zurück. Der Schock saß noch tief, und was die Leute jetzt brauchten, war der Trost einfacher Botschaften und optimistischer Love Songs. Denn wenn man nichts mehr hat, hat man doch immerhin noch einander: „Exactly Like You“. mehr...