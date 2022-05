Guat! Neues aus der jungen Wiener Jazzszene

Von Nina Polaschegg

Von groovenden Jazzrhythmen über handfeste Beats bis hin zu feinziseliert abstrakten Klangexperimenten: Heute spüren wir einigen aktuellen Strömungen in Wien nach und stellen Musiker*innen der jüngeren Generation vor. Die Bassistin Judith Ferstl, Jakob Gnigler und Lisa Hofmaninger am Saxofon oder die Schlagzeugerin Judith Schwarz: Sie alle haben den Jazz als gemeinsamen Nenner, bewegen sich musikalisch aber auf ganz unterschiedlichen Pfaden.



Lisa Hofmaninger:

Friday 2015 / Album: Jeder gegen Jeden

Little Rosies Kindergarten



Lisa Hofmaninger / Judith Schwarz:

Outsider

Lisa Hofmaninger, Saxofon, Bassklarinette

Judith Schwarz, Schlagzeug

Canberk Ulaş, Duduk



Charles Mingus:

Fables of Faubes / Album: Mingus without bass, Monk without hat Cut

First gig never happened:

Lisa Hofmaninger, Saxofon, Bassklarinette

Judith Schwarz, Schlagzeug

Alexander Fitzthum, Orgel, Fender Rhodes, Piano



Judith Schwarz / Jul Dillier / Arthur Fussy:

Metamorph

Another Mother:

Judith Schwarz, Schlagzeug

Jul Dillier, Klavier

Arthur Fussy, Synthesizer



Robert Schröck:

Asue / Album: Re:actio

ChuffDrone



Judith Ferstl:

My feet on solid ground

June in October:

Lucia Leena, Stimme, Synthesizer

Florian Sighartner, Violine

Carles Muñoz Camarero, Violoncello

Judith Ferstl, Kontrabass, Stimme



Jakob Gnigler:

igen

GNIGLER



Jakob Gnigler / Robert Pockfuß / Alexander Yannilos

black

P:Y:G:

Jakob Gnigler, Saxofon

Robert Pockfuß, E-Gitarre

Alexander Yannilos, Schlagzeug



Jakob Gnigler / Valentin Duit

set 2

Gnigler / Duit

Jakob Gnigler, Saxofon

Valentin Duit, Schlagzeug