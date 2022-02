Grunge-Legende Mark Lanegan ist tot

Mark Lanegan galt als Pionier des Grunge, war erfolgreich mit den „Screaming Trees“ und hatte einst eine Coverband gemeinsam mit Kurt Cobain: Jetzt verstarb der Sänger mit der markant-kratzigen Stimme im Alter von 57 Jahren in seinem Haus im irischen Killarney.

Er galt als Pionier des Grunge: Der Sänger Mark Lanegan, bekannt für seine markante Stimme, verstarb im Alter von 57 Jahren. imago images imago images / Gonzales Photo

Lanegan war Grunge-Pionier mit vielseitigen Projekten

In den 80er Jahren wurde Lanegan als Frontmann der „Screaming Trees“ bekannt: Mit ihrem Mix aus Hardrock und Grunge, gepaart mit Lanegans tiefer Stimme galt die Band schnell als eine der Pioniere des Grungerock. Schon während dieser Zeit veröffentlichte Lanegan immer wieder Solo-Alben, darunter auch „The Winding Sheet“, bei dem der Sänger prominente Unterstützung der Nirvana-Mitglieder Kurt Cobain und Krist Novoselic erhielt. Lanegan prägte die Grunge-Szene der Neunziger wie nur wenige andere.

Als sich die „Screaming Trees“ im Jahr 2000 auflösten, schloss sich Lanegan im Folgejahr der Alternative-Band „Queens of the Stone Age“ an. Mit dem ehemaligen Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl an den Drums, Nick Oliveri am Bass, Band-Gründer Josh Homme an der Gitarre und Mark Lanegan an den Vocals gelang es der Band, mit ihrem Album „Songs for the Deaf“ 2002 einen Welterfolg zu feiern. Die Single „No one knows“ wurde zum Hit, der bis heute auf keiner Alternative-Party fehlen darf:

Lanegan erkrankte 2020 schwer an Covid-19

Auf seinen Solopfaden verließ Lanegan den Weg des Grungerock und etablierte sich vor allem im Indie- und Bluesbereich. Er produzierte unter anderem mehrere Alben mit der Singer-Songwriterin Isobel Campbell von der schottischen Indieband Belle and Sebastian.

Mark Lanegan hatte jahrelang mit Drogensucht zu kämpfen, 2020 erkrankte er außerdem an Covid-19 und lag mehrere Wochen im Koma. Nachdem er zuvor Anhänger von Verschwörungstheorien zu Covid-19 war, sprach er sich nach seiner Genesung für die Impfungen aus. Über die Krankheit und seine Erfahrungen schrieb er 2021 ein Buch. Wie sein Management am Montagabend bekannt gab, verstarb er am 22.2.2022 in Irland. Die Todesursache ist bislang nicht geklärt.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy

Screaming Trees - Nearly lost you: