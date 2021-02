„Für uns vom Landeselternbeirat ist es nicht nachvollziehbar, dass man sich darum nicht gekümmert hat“, sagt Cornelia Neumer vom Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz zu fehlenden Abluftanlagen in Schulen. Die Elternschaft wäre sehr erleichtert, wenn etwa die vom Max-Planck-Institut vorgeschlagenen Lüftungsanlagen im Öffnungskonzept berücksichtigt worden wären. Die Überlegung, das Lehrpersonal und Kitabeschäftigte früher zu impfen sei aber auf jeden Fall „ein Schritt in die richtige Richtung“, so Neumer. In vielen Bundesländern starten die Grundschule am 22. Februar 2021 wieder in den Regelbetrieb — der erste Teil der Corona-Lockerungsmaßnahmen. Die jeweiligen Bildungsministerien haben in den vergangenen Wochen die Sicherheits-Vorkehrungen festgelegt: Es herrscht Maskenpflicht, es soll regelmäßige Lüftungspausen und — wo nötig — den Einsatz von Lüftungsfiltern geben. mehr...