Gravity - Die brachiale Stille des Weltraums

Ganze 15 Jahre hat es gedauert, bis der Komponist und Bassist Todd Sickafoose endlich wieder ein neues Album veröffentlicht hat. Es ist ein ungewöhnliches Werk geworden - eine eklektische Suite für kleine Kammerbesetzung von acht Musikerinnen und Musikern. Die Komposition bewegt sich irgendwo zwischen Jazz, zeitgenössischer Klassik, Indierock und Country.

Es verblüfft zu erfahren, dass alle neun Stücke in einer ununterbrochenen Performance aufgenommen wurden, live eingespielt an einem Stück.„Bear Proof“ ist ein üppiges Album, die Stimmung ist mal gründelnd, mal pastoral und donnernd feierlich. So wie sich diese Emotionen durchdringen, so finden auch die verschiedensten Stilelemente in meisterhaften Arrangements ganz organisch zusammen - meint unser Jazzkritiker Niklas Wandt.