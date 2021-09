Grandios: Der Jazzpianist, Komponist und Songwriter Martin Tingvall

Vor 66 Millionen Jahren schlug ein Asteroid auf der Erde ein mit schwerwiegenden Folgen: Vulkanismus, Ascheregen und Verdunkelung der Atmosphäre. Dadurch veränderte sich das Klima und die Dinosaurier starben aus. Diese Katastrophe läutete das Zeitalter des Tertiärs ein, in dem auch in Südwestdeutschland die Karten neu gemischt wurden und Säugetiere sich neue ökologische Nischen eroberten. Mit der Rekonstruktion des Lebensraumes der Tier- und Pflanzenwelt wird dieser wichtige Teil der Evolutionsgeschichte in einer neuen Dauerausstellung im Naturkundemuseum am Löwentor in Stuttgart nachvollziehbar gemacht. Auch digital auf der Webseite des Museums (das derzeit noch geschlossen ist). mehr...