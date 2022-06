Good Vibes – Der amerikanische Vibrafonist Joel Ross

Von Ssirus W. Pakzad

Der aus Chicago stammende und in Brooklyn lebende Joel Ross ist ein Phänomen. Obwohl er erst vor kurzem sein Musikstudium abgeschlossen hat, wirbelt der 27-Jährige schon seit einigen Jahren die Jazz-Szene durcheinander. Viele Kritiker halten ihn für den wichtigsten neuen Vibrafonisten der jüngsten Zeit. Ross fiel nicht nur an der Seite von Wynton Marsalis, Ambrose Akinmusire oder Makaya McCraven auf - er veröffentlichte auch binnen kurzer Zeit drei Solo-Alben, zuletzt die Suite "The Parable Of The Poet".



Is It Love That Inspires You / CD: Joel Ross – KingMaker

KingMaker / CD: Joel Ross – KingMaker

Guilt

No More Bebop? /CD: Aaron Burnett & The Big Machine - Anomaly

4560 Round Top / CD: Harish Raghavan – Calls For Action

Rivers And Parks / CD: Johnathan Blake – Homeward Bound

After The Rain / CD: Joel Ross – Who Are You?

3 – 1 – 2 / CD: Joel Ross – Who Are You?

