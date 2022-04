„Die Punkszene in der DDR wurde von der Regierung als westlich dekadente Erscheinung gelesen und wollte das unter keinen Umständen in ihrer Jugend dulden“, erklärt der Sänger Campino von den Toten Hosen im Gespräch mit SWR2. Entsprechend hoch sei der Druck auf Punk-Musiker gewesen, „mit Gefängnisstrafen oder sie wurden auf Jahre in die Armee gesteckt.“ Die westdeutschen Toten Hosen waren 1982 zu einem geheimen Konzert in Ost-Berlin gefahren und hatten dort vor einem kleinen Publikum mit der ostdeutschen Band „Planlos“ gespielt. An dieses Konzert erinnert der SWR nun mit einer Dokumentation, aus Anlass des 40-jährigen Bandbestehens. mehr...