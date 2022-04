Geschmeidiger Sound und eindringliche Linien – Der Gitarrist und Arrangeur Mundell Lowe

Von Henry Altmann

Mundell Lowe (1922 - 2017) half die Gitarre im Jazz als Soloinstrument zu etablieren und hat in einer langen Karriere mit so ziemlich jedem und jeder gespielt, von Billie Holiday und Benny Goodman über Marlene Dietrich hin zu Charlie Parker, Charles Mingus und Miles Davis. Er schrieb coole Scores zu heißen Filmen wieSatan in High HeelsoderWas Sie schon immer über Sex wissen wolltenund TV-Serien wieStarsky and Hutch. Vor allem aber war "Mundy" ein begnadeter Stilist mit geschmeidigem Sound und eindringlichen Linien, ein Großer des Jazz mit leider kleinem Platten-Output unter eigenem Namen.



Walter Donaldson:

Love Me or Leave Me / Album: A Grand Night for Swinging

Mundell Lowe



Alec Wilder:

It‘s so Peaceful in the Country / Album: Guitar Moods

Mundell Lowe



Anonymus:

Down the Road A-Piece / Album: Ray McKinley & His Orchestra 1946 - 1949

Ray McKinley & His Orchestra



Eddie Sauter:

Scotch and Sauter / Album: Straight Down the Middle

Sauter-Finegan Orchestra



D. Parker / King:

How Am I to Know / Album: Benny Goodman Sextet

Benny Goodman Sextet



Charlie Parker:

Moose the Mooche / Album: The Complete Legendary Rockland Palace Concert

Charlie Parker Quintet



Hector D.Marchese / William „Bill“ Engvick:

I‘m from Texas / Album: Come on-a-my House, CD 3 & 4

Rosemary Clooney



Harold Arlen:

Down with Love / Album: Verve Jazz Masters, Vol. 51: Blossom Dearie

Blossom Dearie



Edward Kennedy „Duke“ Ellington:

In a Sentimental Mood / Album: Best of Blue Note - 50

Dinah Washington, Gesang

Mundell Lowe, Gitarre

Geogre Duvivier, Bass



George Gershwin:

It Takes a Long Pull to Geth There / Album: Porgy and Bess

Mundell Lowe & His All Stars



David Mack/ Jerry Livingston:

77 Sunset Strip / Album: Riverside/ Avid Jazz

Mundell Lowe & His All Stars



Mundell Lowe:

Satan in High Heels / Album: Satan in High Heels

Mundell Lowe



Jimmy VanHeuse:

Darn that Dream / Album: The Men of Jazz

Mundell Lowe, Gitarre

Frank Wunsch, Piano

Gunnar Plümer, Bass

Mel Lewis, Schlagzeug