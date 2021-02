Die bildende Künstlerin Ursula Niehaus ist seit frühester Kindheit von Stoffen fasziniert. In ihrem Atelier hat sie einen riesigen Fundus an Second-Hand-Textilien, der die Grundlage für ihre teils großflächigen Textil-Collagen ist. Darüber hinaus interessiert sie sich auch für historische Stoffe und schreibt Romane über außergewöhnliche Frauen, die in Vergessenheit geraten sind. Hannegret Kullmann hat die Stoffkünstlerin in ihrem Atelier auf dem Layenhof in Mainz besucht. mehr...