Von Hans-Jürgen Schaal

Noch bevor Thelonious Monk für seine schräg-eingängigen Melodien bekannt wurde, schrieb er die harmonisch komplexe Ballade "Round Midnight". Der Trompeter Cootie Williams machte 1944 die erste Aufnahme davon. Monks eigene Ur-Version folgte drei Jahre später - eine unheimliche, dunkle Beschwörung. Der Trompeter Miles Davis, der auch andere Monk-Stücke populär gemacht hat (z. B. "Well You Needn't", "Straight No Chaser"), erlebte mit seiner Interpretation von "Round Midnight" 1955 in Newport seinen großen Durchbruch. Die Großstadt-Melancholie des Songs hat sich bis heute kein bisschen verbraucht.



Thelonious Monk/Cootie Williams/Bernie Hanighen:

Round Midnight /CD: Genius Of Modern Music, Vol. 1

Thelonious Monk



Thelonious Monk/Cootie Williams/Bernie Hanighen:

Round Midnight /CD: Clap Hands, Here Comes Charlie

Ella Fitzgerald

Thelonious Monk/Cootie Williams/Bernie Hanighen:

Round Midnight /CD: Round Midnight

Miles Davis

Thelonious Monk/Cootie Williams/Bernie Hanighen:

Round Midnight /CD: Virtuoso

Joe Pass

Thelonious Monk/Cootie Williams/Bernie Hanighen:

Round Midnight /CD: Trio Music

Chick Corea/Miroslav Vitous/Roy Haynes