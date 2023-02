Geschichte eines Jazzstandards (46): Lover Man

Von Hans-Jürgen Schaal

Die einsame Frau, die sich die große Liebe herbeiwünscht: Das ist das Thema des Jazz-Standards "Lover Man". Sein Untertitel: "Oh, where can you be?" Geschrieben wurde der Song mitten im Zweiten Weltkrieg, und zwar für niemanden Geringeren als die Jazzsängerin Billie Holiday, die größte Stimme der unerfüllten Liebessehnsucht. "Lover Man" ist vielleicht die Ballade, die dem Blues am nächsten steht, und ein Parade-Song aller Jazz-Vokalistinnen. Auch bedeutende Instrumentalisten haben die Geschichte dieses Stücks geprägt, darunter Charlie Parker, Sonny Rollins und Jimmy Smith.