„Es fiel einfach vom Himmel“, sagen Nick Cave und Warren Ellis über ihr Album „Carnage“. Erst vor wenigen Monaten war das Live-Album „Idiot Prayer“ erschienen, für das Nick Cave eigene Songs allein am Flügel im Londoner Alexandra Palace eingespielt hatte. Während er sich dort in seiner Höchstform zeigte, greift Nick Cave auf „Carnage“ in die immer gleiche Nick-Cavesche Mottenkiste. „Carnage“ fällt, ganz klar und mit Ansage, unter die Kategorie „Lockdown-Album“. Musikalisch gibt das Album über weite Strecken wenig her, die Arrangements sind so dünn wie der Sound. Doch wenn man schon „Lockdown-Album“ draufschreibt, das haben Nick Cave und Warren Ellis gemerkt, muss man sich auch einfach nicht ganz so viel Mühe geben. mehr...