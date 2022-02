Geschichte eines Jazz-Standards (38): You Go to My Head

Von Hans-Jürgen Schaal

Dieser Song über eine obsessive Liebe entstand in der Swing-Ära (1938), machte aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig Karriere, vor allem bei den Sängerinnen und Altsaxofonisten. Viele Modern-Jazz-Musiker haben sich in seine exklusive Harmonik, Melodik und Form (42 Takte) geradezu verbissen - "You Go To My Head" wurde zu einer der beliebtesten Balladen im Cool Jazz. Der amerikanische Komponist Alec Wilder meint: "Der Song ist ein kleines Meisterstück - und dabei ist er ein Popsong, kein Bühnensong."