Geschichte eines Jazz-Standards (36) – Exactly Like You

Von Hans-Jürgen Schaal

Warum Geld ausgeben? Wir haben doch uns! - In der Depressionszeit war die Liebe eines Menschen ein großer Trost. Diese Botschaft jedenfalls vermitteln die Songs von Jimmy McHugh und Dorothy Fields. "Exactly Like You" entstand 1930 und wurde in der Swing-Ära, als es wirtschaftlich wieder aufwärts ging, zu einem der meistgespielten Jazzsongs und Improvisationsstücke. An die 800 Aufnahmen soll es davon geben. Gleichermaßen geeignet für Jam Sessions wie für Experimente, hat sich der Song als unverwüstlich erwiesen. Neuere Aufnahmen machten u. a. Terence Blanchard, Ken Peplowski und Duke Robillard.