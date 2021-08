Von Hans-Jürgen Schaal

Ein aristokratischer Song, vorgestellt in einem Musical, das in einer fiktiven königlichen Familie spielt. Der Songwriter Cole Porter lebte selbst gerne das Leben der Upper Class - er schrieb "Just One Of Those Things" 1935 auf einem Luxusdampfer. Einen Liebesend-Song mit einem so nonchalant-arroganten Tonfall, etwa: "Wir hatten doch nur eine kleine Affäre ..." - den konnte sich kaum eine Jazzsängerin entgehen lassen. Die Bebop- und Hardbop-Musiker wiederum verdoppelten einfach den Beat und machten so aus "Just One Of Those Things" ein Uptempo-Instrumentalstück.