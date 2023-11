Geschenkt! – Von musikalischen Gaben und klingenden Präsenten

Von Monika Gratz

Für Elise, für den König, für die Fans? Musik kann ein Geschenk sein. Als Wiedergutmachung, zum Jubiläum, einfach so. Und sogar unbeabsichtigt Freude bringen, mehr noch Heilung? Gibt es wirklich kostenlose Klänge oder hat alles seinen Preis? Somit auch Musik? Was wird verschenkt? Ein Herz, ein Ratschlag, ein Lächeln? Ist Musik nicht sowieso eines der schönsten Geschenke der Welt?



Musik 1

Give it all away

Hazmat Modine

Aus CD: Bonfire



Musik 2

At my kitchen table

Lonesome Ace Stringband

Aus CD: When the sun comes up



Musik 3

Für Elise

Klazz Brothers & Cuba Percussion

Aus CD: Beethoven meets Cuba



Musik 4

Parade-Marsch des Regiments Königs-Jäger zu Pferde No. 1

The United States Marine Band

Aus CD: Music of Richard Strauss



Musik 5

An meine Freunde vom leidenden Leben

Peter Licht

Aus CD: Melancholie und Gesellschaft



Musik 6

For free

Joni Mitchell

Aus CD: Ladies of the Canyon



Musik 7

Change your mind

Neil Young & Crazy Horse

Aus CD: Sleeps with angles



Musik 8

Hugs for free

Lisa Hoppe' s YSOP

Aus CD: Faking an imperfect Utopia





Musik 9

Grow

Old Salt

Aus CD: Commons





Musik 10

Ratgeberlied

Theodor Shitstorm

Aus CD: Sie werden dich lieben



Musik 11

Mama

Lula Wiles

Aus CD: Lula Wiles



Musik 12

Das schönste Geschenk

Thomas Pigor & Benedikt Eichhorn

Aus CD: Mit Pigor durch das Jahr

