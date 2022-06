Erik Satie und Andy Warhol - zwei Extrempunkte auf der Landkarte ästhetischer Produktion. Hier ein Komponist, dessen Werk exzentrisch genug war, dass es sich seither stets am Rande der musikalischen Entwicklung schattenhaft bewegte. Dort ein Maler, der über das 30-fach multiplizierte Bild der Mona Lisa sagte: "Thirty are better than one". Satie, dessen Konzept einer "Musique d'ameublement" ihn zum Vorläufer und Ideengeber einer "Ambient Music" machte, soll in dieser Sendung unter dem Aspekt der Pop-Art-Ästhetik betrachtet werden. (SWR 2016) mehr...