Ihre Inspiration ziehe sie vor allem aus den schwierigen Zeiten im Leben, sagt Arlo Parks in SWR2. Auf ihrem Debütalbum singt die viel beachtete Newcomerin aus London über unerwiderte Liebe und handfeste Depressionen.

Songs wie Regenwolken

An einem Mittwoch im August 2000 kommt Arlo Parks im Londoner Bezirk Hammersmith zur Welt. Zu einem Viertel tschadisch, einem Viertel französisch und zur Hälfte Nigerianerin. Ob es damals geregnet hat, wissen wir nicht.

Passen würde es, denn die Regenwolken die über der Jugend von Anais Oluwatoyin Estelle Marinho, so heisst Arlo Parks bürgerlich, hängen, die sind in ihrer Musik Dauergast.

Das Außenseiter-Kid

Arlo Parks singt auf ihrem Debüt-Album auch über die klassische „Teenage Angst“, also Probleme von jungen Menschen, die auf der Suche nach ihrem Platz in der großen weiten Welt sind. Aber hier geht es auch um handfeste psychische Probleme, made by society.

„Ich glaube Kunst entsteht häufig aus schwierigen Zeiten, daraus ziehe ich die meiste Inspiration.“ Arlo Parks

The Kids aren’t alright, weil man sie nicht alright sein lässt. Arlo beschreibt ihre jugendliche Außenseiterposition im Begleittext zum Album so: „I’m a black kid who can’t dance for shit, listens to emo music and currently has a crush on some girl in my Spanish Class.“

Musik, die wieder aufrichtet

In ihrer Musik gehe es viel um die Leute aus ihrem Umfeld. „Meine beste Freundin hat eine sehr schwere Zeit mit Depressionen durchgemacht, einige der Songs sind über sie“, sagt Arlo Parks im Gespräch.

„Ich glaube Kunst entsteht häufig aus schwierigen Zeiten heraus, daraus ziehe ich auch die meiste Inspiration. Es geht darum, etwas Schmerzhaftes in etwas zu verwandeln, zu dem die Menschen eine Verbindung aufbauen können. Das einen wieder aufrichtet.“

Das sei es, was Musik für sie bedeute. Oder, wie Arlo Parks im Song „Portra 400“ formuliert: „Making Rainbows out of something painful.“

Inspiration von Tennesse Williams

Arlos Songs und Geschichten sind geprägt von „Hindsight“ – rückblickende Erkenntnisse. Besonders eindrücklich: Die Geschichte vom schwarzen Hund. Der „Black Dog“, über den Arlo im gleichnamigen Song singt, ist eine Metapher für die Depression.

„Der Dramatiker Tennesse Williams benutzte eine ähnliche Metapher, um Depression und negative Gefühle zu beschreiben und zwar die einer Wildkatze unter der Haut“, sagt Arlo Parks. Das fand ich berührend, ungeschönt und rau, diese Vorstellung, dass eine Sache, die eigentlich nur in deinem Gehirn abgeht, eine körperliche Gestalt bekommt.“

Die Depression ist ein schwarzer Hund

Der Black Dog hier ist die Depression einer Freundin, der verzweifelte Versuch, alles zu tun, um ihr zu helfen, und das Wissen darum, wie vergeblich diese Mühen sein können.

„I would do anything to get you out your room [...] / I’d take a jump off the fire escape / To make the black dog go away / Alice I know that you are trying / And that’s what makes it terrifying“ Arlo Parks, „Black Dog“

Alice, die depressive Freundin, ist nur einer der vielen Namen, die uns auf „Collapsed in Sunbeams“ begegnen. Da gibt’s noch Caroline und Eugene, Kaia und Millie.

Arlo Parks lädt uns in die Nachbarschaft ihrer Jugend ein, erzählt von ihrer Freundin, die sie verlässt, weil homosexuelle Liebe nicht sein darf.

„Surreale“ Popularität

Vor einem Jahr war sie noch in der Schule. Jetzt ist Arlo Parks ein gefeierter Shooting-Star. Sie war auf den Titelseiten wichtiger Popmagazine, ist Botschafterin eines britischen Vereins für Suizidprävention und außerdem Stil-Ikone.

Mit ihren kurzen krausen Haaren, dem zwanglosen Kleidungsstil, ihrem Make-Up-freien, ganz natürlichen Look hat sogar die Vogue sie schon abgelichtet. Das sei „sehr surreal“, sagt Arlo, aber sie genieße es.

Nostalgische Popkultur-Referenzen

Arlo Parks Texte sind voll von nostalgischen Popkulturreferenzen. Da wird die Kultserie Twin Peaks genauso erwähnt wie der Sänger von Radiohead, Thom Yorke, oder der The Cure-Sänger Robert Smith.

Die Kunst von Arlo Parks ist ein gutes Beispiel für popmusikalische Postmoderne, die immer mehr zum State Of The Art junger Künstlerinnen und Künstler wird: Die Genres verschwimmen.

Von den Beatles bis Solange

So ist die Liste der Einflüsse von Arlo Parks ellenlang. Vor allem der Trip-Hop der 90er, Massive Attack und Portishead, prägen den Sound der Platte. Und Arlo Parks behauptet auch gar nicht, das Rad neu zu erfinden.

Ältere Popmusik habe einen großen Einfluss auf ihr Werk. „Alles aus den 70ern, von sambischem Psychedelic-Rock zu Soul, bis hin zu den Beatles.“ Doch auch moderne Musik inspiriere sie: Frank Ocean oder das Album „A Sea At The Table“ von Solange.

Zwischen Nostalgie und Naivität

„Meine Musik ist ein Schmelztiegel aus diesen unterschiedlichen Einflüssen. Nostalgisch sehe ich die Musik deswegen nicht, die Nostalgie bezieht sich eher auf die Themen auf dem Album, weil ich auf meine Vergangenheit zurückblicke“, sagt Parks.

Manchmal wirkt diese Rückschau dann aber doch ein bisschen naiv. Arlo Parks fehlt der geweitete Blick. Sie sagt, sie möchte, dass das Album „both universal and hyper-specific“ klingt, also allgemeingültig aber auch sehr spezifisch. Das sehr Spezifische, Persönliche ist auch das, was ihr gut gelingt.

Der gesellschaftliche Kommentar fehlt

Doch der Schritt zurück, die Einordnung der schwierigen Lebenssituationen einer jungen, schwarzen, bisexuellen Frau, der politische oder gesellschaftliche Kommentar, den hat Arlo Parks noch nicht anzubieten.

Eher sind es emotionale Zustandsbeschreibungen mit einfühlsamen Sprachbildern. Doch das kann ja noch kommen. Bis dahin ist „Collapsed in Sunbeams“ ein Album, das einen mit seiner unverblümten Unmittelbarkeit berührt und mitnimmt. Absolut hörenswert!