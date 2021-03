„Wir Frauen haben irgendwie das Bedürfnis, eine Art Stempel und Siegel und Urkunde in der Hand halten zu wollen, bevor wir uns hinstellen und sagen: Ich kann etwas.“ Fola Dada, Jazzsängerin

Seit knapp 30 Jahren steht die Soul- und Jazzsängerin Fola Dada mit den unterschiedlichsten Bandformationen auf der Bühne und singt sich in die Herzen ihres Publikums.

Dabei fällt auf: Die Stuttgarterin mit deutsch-nigerianischen Wurzeln ist immer die einzige Frau auf der Bühne. Ihre Kollegen am Bass, an den Drums und den Blasinstrumenten: ausschließlich Männer. Der Grund: Jungen Frauen fehlten die Vorbilder an den Instrumenten, so Dada. Umso wichtiger, dass diese Woche zum 110. Weltfrauentag am 8. März die Frauen in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Über eine starke Frau, die anderen Mut macht - und einfach Spaß an ihrer eigenen Stimme hat.

Eigene und unverwechselbare Stimme: Die Stuttgarter Sängerin Fola Dada

