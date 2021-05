Sängerin, Komponistin, Lehrerin, Afrodeutsche und Stuttgarterin - Fola Dada ist schwer auf einen Nenner zu bringen, aber ihre Stimme ist unverwechselbar.

Feste Größe in der Jazz-Szene

Seit vielen Jahren ist die Schwäbin mit Yoruba-Wurzeln eine feste Größe in der Jazz-Szene. Sie tritt mit der SWR Big Band und in den unterschiedlichsten Jazz-, Soul- oder Afrobeat-Formationen auf, inzwischen schreibt die ihre Songs auch gerne mal selber.

Behütete Kindheit in Korntal bei Stuttgart

Bei Katharina Eickhoff im Studio erzählt sie, welche Musik sie zum Heulen bringt, wie man sich im Jazz allein unter Männern fühlt, und wie effektiv eine behütete Kindheit in Korntal bei Stuttgart vor Diskriminierung schützt.



Musikliste:



Nat Simon:

"Poiciana"

Fola Dada

SWR Big Band

Einojuhani Rautavaara:

Ausschnitt aus "Vigilia"

Helsinki Chamber Choir

Leitung: Nils Schweckendiek

Rainer Tempel:

"I felt a funeral in my brain"

Fola Dada (Gesang)

Rainer Tempel (Klavier)

Fola Dada:

"What would we miss"

Fola Dada

Edward Elgar:

Adagio-Moderato aus dem Cellokonzert op. 85

Sol Gabetta

Danish National Symphony Orchestra

Leitung: Mario Venzago

Kurt Elling:

"Esperanto"

Kurt Elling

Nina Simone:

"Go to hell"

Nina Simone

George David Weiss:

"What a wonderful world"

Fola Dada

SWR Big Band