Game Of Thrones – Die Musik von Verrat

Dieses Mal tauchen wir ein in die magische Musikwelt von Harry Potter. Welches ungewöhnliche und seltene Instrument eine ganz besondere Rolle spielt und was Eulen mit all dem zu tun haben, das erfahren wir dieses Mal bei Score Snacks.



Wir begeben uns in die verwunschene Welt des Jungen, der in einem Schrank unter der Treppe im Ligusterweg in einer englischen Kleinstadt wohnt. Eines Tages bringen Eulen ihm ganz besondere Briefe, und das Leben von Harry Potter nimmt eine unerwartete Wendung! Auch musikalisch wird die magische Stimmung aufgebaut. Ein Stück spielt dabei die zentrale Rolle - und wir kennen es alle.



Vor 20 Jahren kam "Harry Potter und der Stein der Weisen" in die Kinos, John Williams war für die Musik in Harry Potter verantwortlich. Was eine Celesta ist und welche Instrumente sonst noch für eine zauberhafte Atmosphäre sorgen, das erfahren wir in: Harry Potter – Die Magie der Eulen.



Host: Malte Hemmerich

Autoren: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Produzent: Jakob Baumer

Line-Producer: Chris Eckardt

Sprecherin: Henriette Schreurs



Weitere Infos zur Folge:

Regisseur Harry Potter und der Stein der Weisen: Chris Columbus

Komponist: John Williams

Besprochener Song: „Hedwig’s Theme” mehr...