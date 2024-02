Wiedergeburt – Eric Gauthiers Truppe „Dance Juniors“ startet mit „Renaissance“ am Theaterhaus Stuttgart +++ „Bällebad Forever“ – in ihrer neuen Show nimmt das Comedy-Duo „Suchtpotenzial“ den Life-Coaching-Selbstoptimierungs-Trend aufs Korn und fängt gleich bei sich selbst an +++ Kunst zwischen Magie und Politik – Ketevan Tskhadadze aus Georgien macht an der Hochschule Trier Holzschnitte, ganz traditionell +++ Endzeitstimmung – das Staatstheater Stuttgart beginnt das neue Jahr mit einem düsteren Paukenschlag: „Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau" - Theater am Puls unserer Krisenzeit +++ Kulturtipps – Portraitmalerei der Weimarer Republik im Kunstmuseum Stuttgart, das „Vision String Quartet“ auf Tournee, Textilkunst von Ursula Niehaus in Mainz und die „Komoco Tanzkompanie“ mit „Pupo“ in Ulm. Lörrach und Karlsruhe +++ Spion, Windei, arme Haut und reicher Sack, Kommissar, Verbrecher – Matthias Brandt spielt immer Menschen, nie Figuren. Jetzt bekommt er in Mainz die Carl-Zuckmayer-Medaille